Ткачук и Рыжикова вышли в финал ЧЕ-2022

Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук вышли в финал на дистанции 400 м с барьерами в Мюнхене (Германия) на чемпионате Европы-2022.

Ткачук показала второй результат – 54,65 с.

Рыжикова тоже финишировала второй в своем забеге и установила личный рекорд сезона – 54,25 с.

По итогам трех полуфинальных забегов Рыжикова со вторым временем квалифицировалась в финал, а Ткачук – с четвертым.