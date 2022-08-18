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Ткачук и Рыжикова вышли в финал ЧЕ-2022

Легкая атлетика
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В беге с барьерами украинки показали хороший результат

Ткачук и Рыжикова вышли в финал ЧЕ-2022

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Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук вышли в финал на дистанции 400 м с барьерами в Мюнхене (Германия) на чемпионате Европы-2022.

Ткачук показала второй результат – 54,65 с.

Рыжикова тоже финишировала второй в своем забеге и установила личный рекорд сезона – 54,25 с.

По итогам трех полуфинальных забегов Рыжикова со вторым временем квалифицировалась в финал, а Ткачук – с четвертым.

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В статье: Анна Рыжикова Виктория Ткачук
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Источник:
XSport.ua

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