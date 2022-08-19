Андрей Проценко стал бронзовым призером Европы по прыжкам в высоту

В четвертый день чемпионата Европы по легкой атлетике – 18 августа – комплект награды разыграли мужчины в секторе для прыжков в высоту.

У сборной Украины были особые надежды, ведь финале выступали сразу два атлета – Андрей Проценко и Олег Дорощук. В конце концов один из украинских спортсменов таки поднялся на пьедестал – бронзовым призером стал Андрей Проценко.

Результат Андрея – 2 метра 27 сантиметров, такая же планка подчинилась и немцу Тобиасу Потье, но тот использовал меньше попыток, поэтому стал вторым. А чемпионом Европы стал итальянец Джанмарко Тамбьери, прыгнувший на 2,30.

Олег Дорощук завершил выступления четвертым с результатом 2,23 м.

А уже в пятницу, 19 августа, квалификационные выступления по прыжкам в высоту будут среди женщин. Украину будут представлять Ярослав Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.