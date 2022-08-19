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Марина Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы в тройном прыжке
Украинка превзошла все ожидания
Фото: УНИАН
Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике-2022 в тройном прыжке.
В первой попытке Бех-Романчук достигла результата 14,81 м. Этот результат стал лучшим в Европе в этом сезоне. В пятой попытке украинка превзошла свое достижение, показав результат 15,02 м и взяла золото на этих соревнованиях.
your triple jump european champion maryna bekh-romanchuk !!!!! ???????? pic.twitter.com/HdLRM6exEd— mary (@yuzutenchi) August 19, 2022
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