Легкая атлетика
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Рыжикова и Ткачук выбороли медали на ЧЕ-2022
Украинки хорошо поработали
В немецком Мюнхене проходит чемпионат Европы 2022 по легкой атлетике.
Виктория Ткачук и Анна Рыжикова взяли серебро и бронзу ЧЕ-2022 в барьерном беге.
В беге на 400 м с барьерами они сумели добыть медали.
Теперь в активе сборной Украины 3 медали на ЧЕ-2022 по легкой атлетике (1 серебро и 2 бронзы).
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Источник:Sport.ua
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