Рыжикова и Ткачук выбороли медали на ЧЕ-2022

В немецком Мюнхене проходит чемпионат Европы 2022 по легкой атлетике.

Виктория Ткачук и Анна Рыжикова взяли серебро и бронзу ЧЕ-2022 в барьерном беге.

В беге на 400 м с барьерами они сумели добыть медали.

Теперь в активе сборной Украины 3 медали на ЧЕ-2022 по легкой атлетике (1 серебро и 2 бронзы).