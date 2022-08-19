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Рыжикова и Ткачук выбороли медали на ЧЕ-2022

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинки хорошо поработали

Рыжикова и Ткачук выбороли медали на ЧЕ-2022

Новина українською

В немецком Мюнхене проходит чемпионат Европы 2022 по легкой атлетике.

Виктория Ткачук и Анна Рыжикова взяли серебро и бронзу ЧЕ-2022 в барьерном беге.

В беге на 400 м с барьерами они сумели добыть медали.

Теперь в активе сборной Украины 3 медали на ЧЕ-2022 по легкой атлетике (1 серебро и 2 бронзы).

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В статье: Анна Рыжикова Виктория Ткачук
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Источник:
Sport.ua

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