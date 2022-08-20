Марина Бех-Романчук установила историческое достижение для украинского спорта

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла дисциплину тройной прыжек на Чемпионате Европы-2022.

Наша соотечественница завоевала золото, показав результат 15,02 метра.

Такой показатель исторический для нашей страны, поскольку Марина стала первой спортсменкой после эпохи легендарной Инессы Кравец (15,50 метра), которой удалось прыгнуть за отметку 15 метров.

Одна из самых титулованных украинских спортсменок в этом виде Ольга Саладуха имеет лучший показатель 14,99 метров, и улучшить она его уже не сможет, поскольку завершила карьеру.

Отметим, что результат 15,02 является лучшим показателем текущего сезона.