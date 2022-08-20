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Лучший прыжок Украины за 26 лет. Как Бех-Романчук выиграла золото чемпионата Европы-2022. ВИДЕО

Легкая атлетика
(4 голосов)

Эмоциональная и удачная попытка украинки в тройном прыжке

Лучший прыжок Украины за 26 лет. Как Бех-Романчук выиграла золото чемпионата Европы-2022. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На чемпионате Европы по легкой атлетике украинка Марина Бех-Романчук выиграла золото в тройном прыжке. В своей последней попытке спортсменка показала результат 15,02, что не только принесло ей победу, но и стало лучшим результатом в истории Украины за последние 26 лет.

Примечательно, что тройной прыжок – относительно новая дисциплина для Бех-Романчук. Раньше она специализировалась просто на прыжках в длину.

Также отметим, что перед пятой попыткой украинка и без того была лидером соревнований, однако сумела улучшить результат.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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