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Усейн Болт зарегистрирует свою победную позу как товарный знак

Легкая атлетика
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Далее он будет использовать её на одежде и других товарах

Усейн Болт зарегистрирует свою победную позу как товарный знак

Новина українською

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт хочет зарегистрировать свою фирменную победную позу как товарный знак. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что Болт подал заявку на регистрацию на прошлой неделе в США. Товарный знак легкоатлета представляет собой чёрный силуэт спортсмена в фирменной позе на белом фоне. Болт намерен использовать изображение на таких предметах, как одежда, ювелирные изделия, обувь, а также на ресторанах и спортивных барах, как показывает заявка.

Напомним, за время выступлений в лёгкой атлетике Усэйн установил восемь мировых рекордов.

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В статье: Усейн Болт
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