Юлия Левченко: Сегодня меня вдохновляет Александр Усик

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко в интервью глянцевому журналу ELLE рассказала, как это представлять нашу страну в период войны:

"Спорт — это всегда о борьбе, и мы стараемся показывать хорошие результаты. Однако спортсмены стали и информационными воинами, ведь могут делиться со своей аудиторией тем, что происходит в Украине. Это важно — показывать людям, что война продолжается. В каждой стране новости разные, и если мы стабильно смотрим или проверяем что-нибудь об Украине, то люди за границей так не делают.Мне и моим коллегам болельщики неоднократно говорили, что благодаря нам они узнавали о ходе войны, и скажем так: когда ты на соревнованиях одеваешь форму с украинской символикой, это уже гарантирует, что внимание будет приковано к тебе.Сейчас к нашим спортсменам подходят и спрашивают, как дела, или просто поддерживают.Также мы всегда рассказываем об Украине журналистам.Недавно проходил чемпионат мира в Юджине, и для украинских спортсменов была устроена специальная прессконференция. На ней все спрашивали, что происходит в Украине, как это — когда война в твоем родном доме."

Левченко призналась, что увлекается украинскими военными, защищающими нашу страну от оккупантов и рассказала, кем из мира спорта она вдохновляется:

"Каждый из нас смел, находится на своем месте и делает все возможное для победы Украины. Однако я не могу сравнивать свою смелость с отвагой военных, которые сейчас защищают Украину на передовой. И о таких героях мы не должны забывать — наоборот, нужно их Сегодня, например, меня вдохновляет Александр Усик, потому что он выиграл в бою-реванше с Энтони Джошуа. А еще я в такой хорошей команде по легкой атлетике, что ее результаты дарят мне кучу мотивации."