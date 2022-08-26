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Рыжикова и Ткачук не смогли поборотся за титулы Бриллиантовой лиги в Лозане

Легкая атлетика
(1 голосов)

Хотя одна из спортсменок могла занять место в топ-3

Рыжикова и Ткачук не смогли поборотся за титулы Бриллиантовой лиги в Лозане

Анна Рижикова, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Лозанне состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги.

На дистанции 400 м с барьерами наши соотечественницы Анна Рыжикова и Виктория Ткачук остались вне тройки лучших.

Рыжикова финишировала с 4-м результатом – 54,59. Ткачук заняла шестое место – 55,29.

Чемпионкой стала титулованная нидерландка Фемке Бол, установившая новый рекорд турнира – 52,95.

Бриллиантовая лига. Лозанна, Швейцария.

1. Фемке Болл (Нидерланды) – 52,95

2. Женев Рассел (Ямайка) – 53,92

3. Андренете Найт (Ямайка) – 54,33

4. Анна Рыжикова (Украина) – 54,59.

6. Виктория Ткачук (Украина) – 55,29

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В статье: Анна Рыжикова Виктория Ткачук
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Источник:
XSport.ua

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