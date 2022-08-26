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Рыжикова и Ткачук не смогли побороться за титулы Бриллиантовой лиги в Лозанне
Хотя одна из спортсменок могла занять место в топ-3
Анна Рижикова, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лозанне состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги.
На дистанции 400 м с барьерами наши соотечественницы Анна Рыжикова и Виктория Ткачук остались вне тройки лучших.
Рыжикова финишировала с 4-м результатом – 54,59. Ткачук заняла шестое место – 55,29.
Чемпионкой стала титулованная нидерландка Фемке Бол, установившая новый рекорд турнира – 52,95.
Бриллиантовая лига. Лозанна, Швейцария.
1. Фемке Болл (Нидерланды) – 52,95
2. Женев Рассел (Ямайка) – 53,92
3. Андренете Найт (Ямайка) – 54,33
4. Анна Рыжикова (Украина) – 54,59.
6. Виктория Ткачук (Украина) – 55,29
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