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Бех-Романчук и Проценко квалифицировались в финал Бриллиантовой Лиги-2022

Легкая атлетика
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Отличные результаты в течение сезона

Бех-Романчук и Проценко квалифицировались в финал Бриллиантовой Лиги-2022

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги сезона 2022.

Завершающий этап турнира состоится с 7 по 8 сентября в Цюрихе (Швейцария).

Бех-Романчук выступит в финале тройного прыжка (в этом сезоне она завоевала серебро и бронзу на этапах Лиги). Также украинка примет участие в финале в прыжках в длину.

Проценко благодаря триумфу на этапе в Лозанне обеспечил себе выход в финал Бриллиантовой лиги.

Кроме них, место в финале обеспечили прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, а также Анна Рыжикова и Виктория Ткачук (бег с барьерами).

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В статье: Андрей Проценко Марина Бех-Романчук
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