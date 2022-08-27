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Бех-Романчук и Проценко квалифицировались в финал Бриллиантовой Лиги-2022
Отличные результаты в течение сезона
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги сезона 2022.
Завершающий этап турнира состоится с 7 по 8 сентября в Цюрихе (Швейцария).
Бех-Романчук выступит в финале тройного прыжка (в этом сезоне она завоевала серебро и бронзу на этапах Лиги). Также украинка примет участие в финале в прыжках в длину.
Проценко благодаря триумфу на этапе в Лозанне обеспечил себе выход в финал Бриллиантовой лиги.
Кроме них, место в финале обеспечили прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, а также Анна Рыжикова и Виктория Ткачук (бег с барьерами).
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