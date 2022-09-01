Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении перенесен из-за коронавируса
Чемпионат точно состоится в 2024 году
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, который должен был состояться в Нанкине (Китай) с 17 по 19 марта 2023 года, был отложен из-за продолжающейся пандемии в Китае. Об этом заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.
"Мы разочарованы тем, что нам снова пришлось отложить эти соревнования из-за независящих от нас обстоятельств. Но мы сделали это, чтобы дать уверенность спортсменам и федерациям в подготовке к соревновательному сезону 2023 года.
К сожалению, сроки не позволяют нам перенести мероприятие 2023 года, но чемпионат в помещении вернётся в 2024 году в Глазго.
Мы предложили Нанкину соревнования 2025 года, потому что мы помним о существенной подготовке, которую там уже провели для организации мероприятия, и мы хотим избежать потенциальных финансовых потерь для всех сторон", — приводит слова Себастьяна Коу Reuters.
Популярное сейчас
- Официально: Вингер Динамо подписал полноценный контракт с Зарей
- Официально. Марьян Швед – игрок Шахтера
- Почти полтысячи россиян и куча техники. Генштаб сообщил о потерях оккупантов за последний день лета
- Зеленский отметил Усика, Абраменко, Терлюгу и других спортсменов государственными наградами
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО