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Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении перенесен из-за коронавируса

Легкая атлетика
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Чемпионат точно состоится в 2024 году

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении перенесен из-за коронавируса

Новина українською

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, который должен был состояться в Нанкине (Китай) с 17 по 19 марта 2023 года, был отложен из-за продолжающейся пандемии в Китае. Об этом заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.

"Мы разочарованы тем, что нам снова пришлось отложить эти соревнования из-за независящих от нас обстоятельств. Но мы сделали это, чтобы дать уверенность спортсменам и федерациям в подготовке к соревновательному сезону 2023 года.

К сожалению, сроки не позволяют нам перенести мероприятие 2023 года, но чемпионат в помещении вернётся в 2024 году в Глазго.

Мы предложили Нанкину соревнования 2025 года, потому что мы помним о существенной подготовке, которую там уже провели для организации мероприятия, и мы хотим избежать потенциальных финансовых потерь для всех сторон", — приводит слова Себастьяна Коу Reuters.

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В статье: легкая атлетика
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