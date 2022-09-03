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Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги с повторением рекорда Украины и лучшим результатом сезона в мире

Легкая атлетика
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Штурмовала также мировой рекорд

Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги с повторением рекорда Украины и лучшим результатом сезона в мире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла шестой этап Бриллиантовой лиги, который проходил в Брюсселе. В секторе для прыжков в высоту Магучих показала результат 2.05, являющийся лучшим показателем сезона и повторением рекорда Украины.

Также в этом секторе соревновались украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Они не попали в призы, расположившись на 8-м и 6-м местах соответственно с показателем 1.91.

Собственно, такой высоты хватило даже для третьего места – его заняла австралийка Никола Олислагерс, которая использовала для покорения планки меньше всего попыток. Ее землячка Элеонор Паттерсон стала второй, прыгнув на три сантиметра выше (1.94), но Магучих равных не было.

Высоту 2.05 она взяла со второй попытки, когда уже все соперницы прекратили выступление. Это лучший результат сезона в мире, повторение рекорда Украины на открытом воздухе, повторение рекорда соревнований и личный рекорд Ярославы Магучих (именно на открытом воздухе).

Также были попытки покорить мировой рекорд (2.10), но не сложилось.

Бриллиантовая лига: Брюссель. Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.05 м

2. Элеонор Паттерсон (Австралия) – 1.94 м

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.91 м

...

6. Ирина Геращенко – 1.91 м

8. Юлия Левченко – 1.91 м

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В статье: Ярослава Магучих
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Источник:
Суспільне Спорт

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