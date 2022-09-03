Бех-Романчук прокомментировала проблемы с формой у Ласицкене. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала высказывание своей российской коллеги Марии Ласицкене. Напомним, что ранее она заявляла о проблемах с тренировочной формой, которая имеет много дырок, а новую купить невозможно из-за санкций. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Юлия Левченко квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги-2022.