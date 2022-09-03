  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук прокомментировала проблемы с формой у Ласицкене. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук прокомментировала проблемы с формой у Ласицкене. Фото

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Точнее и не скажешь

Бех-Романчук прокомментировала проблемы с формой у Ласицкене. Фото

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала высказывание своей российской коллеги Марии Ласицкене. Напомним, что ранее она заявляла о проблемах с тренировочной формой, которая имеет много дырок, а новую купить невозможно из-за санкций. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Бех-Романчук прокомментировала проблемы с формой у Ласицкене. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Юлия Левченко квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мария Ласицкене Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде