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Бех-Романчук прокомментировала проблемы с формой у Ласицкене. Фото
Точнее и не скажешь
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала высказывание своей российской коллеги Марии Ласицкене. Напомним, что ранее она заявляла о проблемах с тренировочной формой, которая имеет много дырок, а новую купить невозможно из-за санкций. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Юлия Левченко
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