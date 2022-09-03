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Магучих про 2,10: Я пробовала, но сейчас это немного высоко

Легкая атлетика
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Не хватило совсем немного

Магучих про 2,10: Я пробовала, но сейчас это немного высоко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги-2022 в Брюсселе, где наша спортсменка повторила национальный рекорд и пыталась побить мировой рекорд. Ее слова цитирует Суспільне:

"Очень радует, что я установила свой личный рекорд, потому что мой предыдущий (2.04 м) был установлен в 2019 году. Прошло много времени, чтобы улучшить прыжек. Я пробовала 2.10 м, но сейчас это немного высоко. В то же время никто даже не пробовал прыгать на эту высоту, поэтому я чувствую себя очень хорошо" – сказала она.

Напомним, что ранее Юлия Левченко квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги-2022.

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В статье: Ярослава Магучих
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