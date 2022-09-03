  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих вошла в исторический список спортсменок, которым удалось покорить 2,05. Видео
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих вошла в исторический список спортсменок, которым удалось покорить 2,05. Видео

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Их не много

Магучих вошла в исторический список спортсменок, которым удалось покорить 2,05. Видео

фото - insidethegames.biz

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги-2022 в Брюсселе одержала победу с результатом 2,05 метра.

Наша спортсменка повторила национальный рекорд и трижды пыталась побить мировой рекорд (2,10), но не смогла этого сделать.

Однако даже с результатом 2,05 украинка уже создала историю. За все время существования прыжков в высоту только 14 представительниц прекрасного пола смогли покорить такую ​​высоту, а Ярослава стала 15-й. За последние 10 лет – это второй подобный результат.

Напомним, ранее Магучих прокомментировала победу в Брюсселе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде