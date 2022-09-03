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Магучих вошла в исторический список спортсменок, которым удалось покорить 2,05. Видео
Их не много
фото - insidethegames.biz
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе Бриллиантовой лиги-2022 в Брюсселе
Наша спортсменка повторила национальный рекорд и трижды пыталась побить мировой рекорд (2,10), но не смогла этого сделать.
Однако даже с результатом 2,05 украинка уже создала историю. За все время существования прыжков в высоту только 14 представительниц прекрасного пола смогли покорить такую высоту, а Ярослава стала 15-й. За последние 10 лет – это второй подобный результат.
Напомним, ранее Магучих
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