Айнарс Багатскис: В 1/8 финала у нас есть три варианта: Израиль, Польша и Чехия

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о настроении команды на матч 1/8 финала Евробаскета-2022.

"Насколько я знаю, есть три варианта: Израиль, Польша и Чехия. Я всегда говорю, что неважно, против кого мы играем.

В раздевалке я говорил ребятам, что это не имеет значения, даже если против нас выйдет "Чикаго Буллз". Мы должны сконцентрироваться на нашем баскетболе. Мы провели хорошую работу на групповом этапе.

Я считаю, что мы прогрессировали с каждым матчем. Играли только лучше и лучше.

Один из украинских журналистов после победы над Эстонией сказал что мы "везучие ублюдки".

Потом эти "везучие ублюдки" выиграли следующую игру против Италии, конечно же, он говорил, что у нас нет шансов на второе место. Так что хорошо, что игроки смеялись, ничего не говорили, а мы просто сконцентрировались на своей работе и не считались с этим, с кем мы играем", - сказал Багатскис.

Украина в 1/8 финала сыграет против команды из группы D.