Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марина Бех-Романчук заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги
Украинка снова попала в топ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Марина Бех-Романчук получила серебро в финале "Бриллиантовой лиги". В тройном прыжке ее результат составил 14,96 м.
Чемпионкой соревнований стала Юлимар Рохас – 15,28 м.
Тройной прыжок. Женщины
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,28 м
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,96 м
3. Шаника Томас (Ямайка) – 14,85 м
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фенербахче – Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Фенербахче - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Фанаты Фенербахче несут маски путина на матч против Динамо – Фото
- Айнарс Багатскис: В 1/8 финала у нас есть три варианта: Израиль, Польша и Чехия
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти