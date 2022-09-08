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Марина Бех-Романчук заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
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Украинка снова попала в топ

Марина Бех-Романчук заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинка Марина Бех-Романчук получила серебро в финале "Бриллиантовой лиги". В тройном прыжке ее результат составил 14,96 м.

Чемпионкой соревнований стала Юлимар Рохас – 15,28 м.

Тройной прыжок. Женщины

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,28 м

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,96 м

3. Шаника Томас (Ямайка) – 14,85 м

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В статье: Марина Бех-Романчук
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