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Магучих и Геращенко взяли золото и серебро в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
Украинки порадовали фанатов
Фото: Фокус
В финале Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Серебро получила Ирина Геращенко.
Благодаря провальным скачкам Николы Олислагерс – 1,94 м, украинские легкоатлетки Магучих и Геращенко гарантировали себе медали. Ирина показала результат 1,94 м, а Ярослава подняла планку с 2.00 м на 2.03 м и взяла ее в последнем прыжке.
Прыжки в высоту. Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03 м
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,94 м
3. Никола Олислагерс (Макдермотт) (Австралия) – 1,94 м
4. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,91 м
5. Елена Валлортигара (Италия) – 1,91 м
6. Юлия Левченко (Украина) – 1,88 м
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