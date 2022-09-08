Магучих и Геращенко взяли золото и серебро в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

В финале Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Серебро получила Ирина Геращенко.

Благодаря провальным скачкам Николы Олислагерс – 1,94 м, украинские легкоатлетки Магучих и Геращенко гарантировали себе медали. Ирина показала результат 1,94 м, а Ярослава подняла планку с 2.00 м на 2.03 м и взяла ее в последнем прыжке.

Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03 м

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,94 м

3. Никола Олислагерс (Макдермотт) (Австралия) – 1,94 м

4. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,91 м

5. Елена Валлортигара (Италия) – 1,91 м

6. Юлия Левченко (Украина) – 1,88 м