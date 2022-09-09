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Марина Бех-Романчук вошла в топ-6 во втором финале Бриллиантовой лиги
Украинка не справилась с задачей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Марина Бех-Романчук не смогла завоевать чемпионство во втором подряд финале Бриллиантовой лиги.
В коронных прыжках в длину она допустила четыре заступа. Лучший результат Бех-Романчук стал 6,54 м. Победу одержала Ивана Вулета, действующая чемпионка Европы.
Второе место досталось Хади Саньи, а тройку лучших замкнула Куанеша Беркс.
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