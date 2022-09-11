Марина Бех-Романчук поделилась милым семейным фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка позирует на нем со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Белодид поблагодарила наших защитников за освобождение Харьковщины.