Легкая атлетика
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Марина Бех-Романчук поделилась милым семейным фото
Великолепная пара
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка позирует на нем со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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