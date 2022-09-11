Украинка Ткачук взяла серебро в беге с барьерами

Украинские спортсменки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова приняли участие в последнем в этом сезоне соревновании по легкой атлетике. Украинки приняли участие в турнире по бегу на 400 метров с барьерами, проходившем в рамках Золотого континентального турнира.

Одной из них – Виктории Ткачук – удалось по итогам забега ворваться на второе место и взять серебряную медаль. Анна Рыжикова же финишировала шестой. Первая показала время 54.97 секунд, вторая – 55.76 секунд.

Оставшиеся места в топ-3 заняли ямайские бегуньи Рашелл Клейтон (золото) и Дженив Расселл (бронза). Перед началом соревнования обе украинки – и Ткачук, и Рыжикова – считались претендентками на попадание на подиум.

Забег на 400 метров с барьерами

1. Рашелл Клейтон (Ямайка)

2. Виктория Ткачук (Украина)

3. Дженив Расселл (Ямайка)

6. Анна Рыжикова (Украина)