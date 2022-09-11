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Украинка Ткачук взяла серебро в беге с барьерами
Шестое место также заняла бегунья из Украины – Анна Рыжикова
Фото: Вільне радіо
Украинские спортсменки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова приняли участие в последнем в этом сезоне соревновании по легкой атлетике. Украинки приняли участие в турнире по бегу на 400 метров с барьерами, проходившем в рамках Золотого континентального турнира.
Одной из них – Виктории Ткачук – удалось по итогам забега ворваться на второе место и взять серебряную медаль. Анна Рыжикова же финишировала шестой. Первая показала время 54.97 секунд, вторая – 55.76 секунд.
Оставшиеся места в топ-3 заняли ямайские бегуньи Рашелл Клейтон (золото) и Дженив Расселл (бронза). Перед началом соревнования обе украинки – и Ткачук, и Рыжикова – считались претендентками на попадание на подиум.
Забег на 400 метров с барьерами
1. Рашелл Клейтон (Ямайка)
2. Виктория Ткачук (Украина)
3. Дженив Расселл (Ямайка)
6. Анна Рыжикова (Украина)
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