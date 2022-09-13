Виктория Ткачук: Для меня серебро чемпионата Европы – это большая победа

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук в Instagram поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на заключительном этапе Золотого континентального тура.

Напомним, что соревнования проходили в Загребе.

"Для меня серебро чемпионата Европы – это большая победа! Я отдала все свои силы! До последней капли! Эмоционально и физически! Когда началось полномасштабное вторжение россии в Украину, никто не мог понять, как будут развиваться события, а в первые недели мыслей о спорте даже не могло быть.

И благодаря нашим людям, которые защищают Украину с первых дней, без оружия останавливали танки, рискуют жизнью ради нашей свободы, я поняла, что у меня нет шанса опускать руки и позволять себе хоть на минуту забывать, для чего я начинала свой путь!.

Еще давно, в 2011 году мы с подругой Людой Верестюк, выиграв на местных соревнованиях в Донецкой области комплект короткой формы сборной Украины, решили, что наденем его, когда попадем в сборную и будем заслуживать наши цвета на соревнованиях. Поминутно мы должны отвечать за свои поступки и достойно представлять наши цвета!".