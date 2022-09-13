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Организаторы Бостонского марафона исключили россиян и белорусов из соревнований в 2023 году
Правильное решение
Организаторы Бостонского марафона решили отстранить бегунов из россии и белоруссии от участия в забеге еще на один год из-за войны в Украине.
Представители этих стран смогут принять участие в старте 2023 исключительно под нейтральным флагом.
Бостонский марафон-2023 пройдет 17 апреля.
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