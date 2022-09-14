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Стали известны суммы, заработанные украинскими легкоатлетами в Бриллиантовой лиге-2022
Лидирует Ярослава Магучих
Фото: Фокус
Сезон Бриллиантовой лиги подошел к завершению. 7-8 сентября состоялся финал Бриллиантовой лиги, по итогам которого определились чемпионы сезона.
Всего в сезоне 2022 года Бриллиантовой лиги, включая финал, состоялись 13 этапов. Участие в "бриллиантовых" дисциплинах приняли десять украинских легкоатлетов, за сезон - семь побед, 11 вторых мест и 6 третьих.
Второй год подряд лидером по призовым среди украинцев в сезоне Бриллиантовой лиги стала прыжка в высоту Ярослава Магучих. Она выиграла четыре этапа Бриллиантовой лиги (Юджин, Рабат, Париж, Брюссель), а также стала победительницей финала в Цюрихе.
По итогам сезона Бриллиантовой лиги Магучих заработала 76.025 тысяч долларов - почти на 37 тысяч долларов больше, чем в предыдущем сезоне 2021 года.
Рейтинг украинских легкоатлетов по призовым
1. Ярослава Магучих (прыжки в высоту, женщины) - 76.025 тысяч долларов
2. Марина Бех-Романчук (прыжки в длину, тройной прыжок, женщины) - 47.5 тысяч долларов
3. Ирина Геращенко (прыжки в высоту, женщины) - 31.5 тысяч долларов
4. Анна Рыжикова (бег на 400 метров с барьерами, женщины) - 17.525 тысячи долларов
5. Андрей Проценко (прыжки в высоту, мужчины) - 16.025 тысяч долларов
6. Юлия Левченко (прыжки в высоту, женщины) - 13.5 тысяч долларов
7. Виктория Ткачук (бег на 400 метров с барьерами, женщины) - 12.075 тысяч долларов
8. Катерина Табашник (прыжки в высоту, женщины) - 5.25 тысяч долларов
9. Наталья Стребкова (бег на 3000 метров с препятствиями, женщины) - 3 тысячи долларов
10. Марина Килипко (прыжки с шестом, женщины) - 1.25 тысяч долларов
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