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На чемпионате мира по художественной гимнастике не выступят главные претендентки на чемпионство
Всему виной травма и болезнь одной из спортсменок
Чемпионки Европы не смогут побороться за титул чемпионки мира по художественной гимнастике.
В столице Болгарии Софии начался чемпионат мира-2022 по художественной гимнастике. Болгарка Боряна Калейн и израильтянка Дарья Атаманов не примут участия в нем. Об этом пишет федерация гимнастики Болгарии и Израиля.
Обе гимнастки снялись с соревнований по медицинским обстоятельствам. Сначала турнир покинула Атаманов, которая получила травму во время тренировок в Софии. Впоследствии у Калейн обнаружили инфекционное заболевание.
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