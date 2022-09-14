На чемпионате мира по художественной гимнастике не выступят главные претендентки на чемпионство

Чемпионки Европы не смогут побороться за титул чемпионки мира по художественной гимнастике.

В столице Болгарии Софии начался чемпионат мира-2022 по художественной гимнастике. Болгарка Боряна Калейн и израильтянка Дарья Атаманов не примут участия в нем. Об этом пишет федерация гимнастики Болгарии и Израиля.

Обе гимнастки снялись с соревнований по медицинским обстоятельствам. Сначала турнир покинула Атаманов, которая получила травму во время тренировок в Софии. Впоследствии у Калейн обнаружили инфекционное заболевание.