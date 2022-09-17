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Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки года
Голосуем и болеем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Об этом сообщает European Athletics.
Кроме нашей соотечественницы на это звание претендуют Малайка Михамбо, Муджинг Камбунджи и другие.
Напомним, что лучшим результатом Магучих в сезоне является 2,05 метра. Украинка трижды пыталась превзойти мировой рекорд (2,09 метра), но так и не смогла этого сделать.
Голосование завершится 30 сентября, тогда узнаем имя победителя.
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