Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки года

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Об этом сообщает European Athletics.

Кроме нашей соотечественницы на это звание претендуют Малайка Михамбо, Муджинг Камбунджи и другие.

Напомним, что лучшим результатом Магучих в сезоне является 2,05 метра . Украинка трижды пыталась превзойти мировой рекорд (2,09 метра), но так и не смогла этого сделать.

Голосование завершится 30 сентября, тогда узнаем имя победителя.