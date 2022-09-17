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Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки года

Легкая атлетика
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Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Об этом сообщает European Athletics.

Кроме нашей соотечественницы на это звание претендуют Малайка Михамбо, Муджинг Камбунджи и другие.

Напомним, что лучшим результатом Магучих в сезоне является 2,05 метра. Украинка трижды пыталась превзойти мировой рекорд (2,09 метра), но так и не смогла этого сделать.

Голосование завершится 30 сентября, тогда узнаем имя победителя.

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В статье: Ярослава Магучих
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