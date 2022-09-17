Марина Бех-Романчук желает всем хороших выходных. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих болельщиков новыми фото. Наша соотечественница на своей странице в Instagram разместила пост, в котором желает всем хорошего дня.

Напомним, что ранее Марта Костюк купила автомобиль для ВСУ.