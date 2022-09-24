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Марина Бех-Романчук: Все это время мое сердце зовет домой. Фото
Добро пожаловать на родину
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поделилась постом, в котором рассказала о желании вернуться на родину. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Роджер Федерер
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