Марина Бех-Романчук: Все это время мое сердце зовет домой. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поделилась постом, в котором рассказала о желании вернуться на родину. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Роджер Федерер сыграл последний матч в своей карьере.