Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге в четвертый раз победил на Берлинском марафоне. В этом году 37-летнему спортсмену удалось обновить свой же мировой рекорд – он пробежал дистанцию за 2:01:09.

Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Кипчоге – в 2018 году в Берлине кениец успел финишировать за 2:01:39. Таким образом, у Элиуда уже четыре из пяти лучших результатов в истории марафона.

Первую половину в Берлинском марафоне-2022 кениец пробежал за 59:51, что лучше, чем его результат в 2018. На протяжении всего остатка пути Кипчоге также бежал лучше себя в 2018 году. Последние несколько километров его темп составлял 2 минуты 53 секунды.