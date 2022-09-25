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Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафоне
Кениец пробежал Берлинский марафон за 2:01:09
Фото: Runner`s World
Кенийский бегун Элиуд Кипчоге в четвертый раз победил на Берлинском марафоне. В этом году 37-летнему спортсмену удалось обновить свой же мировой рекорд – он пробежал дистанцию за 2:01:09.
Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Кипчоге – в 2018 году в Берлине кениец успел финишировать за 2:01:39. Таким образом, у Элиуда уже четыре из пяти лучших результатов в истории марафона.
Первую половину в Берлинском марафоне-2022 кениец пробежал за 59:51, что лучше, чем его результат в 2018. На протяжении всего остатка пути Кипчоге также бежал лучше себя в 2018 году. Последние несколько километров его темп составлял 2 минуты 53 секунды.
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