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Тигист Ассефа установила третье лучшее время в истории марафона среди женщин. Это второй марафон в ее карьере
Эфиопка также обновила рекорд Берлинского марафона
Фото: twitter Abbott WMMajors
Эфиопская бегунья Тигист Ассефа сегодня дебютировала на Берлинском марафоне. Ранее она специализировалась в беге на средние дистанции, однако в марте 2022 года попробовала себя в марафоне. Тогда она пробежала дистанцию в Рияде за 2:34:01.
Сегодня же Ассефа впервые поучаствовала в Берлинском марафоне – и с ходу установила новый рекорд соревнования среди женщин. Более того, 2:15:37 Тигист – это третье лучшее время у женщин в истории марафона как спорта.
Быстрее эфиопки бегали лишь только двое: Бриджид Косгей в 2018 и Пола Редклифф в 2003. Второй в Берлине-2022 стала кенийка Розмари Ванджиру, третьей – эфиопка Тигист Абаечев.
Берлинский марафон-2022
Женщины
Тигист Ассефа (Эфиопия)
Розмари Ванджиру (Кения)
Тигист Абаечев (Эфиопия)
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