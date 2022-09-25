Тигист Ассефа установила третье лучшее время в истории марафона среди женщин. Это второй марафон в ее карьере

Эфиопская бегунья Тигист Ассефа сегодня дебютировала на Берлинском марафоне. Ранее она специализировалась в беге на средние дистанции, однако в марте 2022 года попробовала себя в марафоне. Тогда она пробежала дистанцию в Рияде за 2:34:01.

Сегодня же Ассефа впервые поучаствовала в Берлинском марафоне – и с ходу установила новый рекорд соревнования среди женщин. Более того, 2:15:37 Тигист – это третье лучшее время у женщин в истории марафона как спорта.

Быстрее эфиопки бегали лишь только двое: Бриджид Косгей в 2018 и Пола Редклифф в 2003. Второй в Берлине-2022 стала кенийка Розмари Ванджиру, третьей – эфиопка Тигист Абаечев.

Берлинский марафон-2022

Женщины

Тигист Ассефа (Эфиопия)

Розмари Ванджиру (Кения)

Тигист Абаечев (Эфиопия)