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Ярослава Магучих попала в список претендентов на звание лучшей легкоатлетки сезона-2022

Легкая атлетика
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Пожелаем удачи украинке

Ярослава Магучих попала в список претендентов на звание лучшей легкоатлетки сезона-2022

Фото: Диалог

Новина українською

Украинка Ярослава Магучих вышла в финал Golden Tracks в номинации за звание лучшей легкоатлетки 2022 года.

Соперницами Магучих будут бегунья на дистанции 400 м Фемке Болта и Нафиссату Тиам, которая в этом сезоне выиграла Евро и планетарное первенство по семиборью.

Напомним, что украинка завоевала золото на чемпионатах Европы-2022 и мира-2022 в помещении, а также выиграла финал Бриллиантовой лиги и взяла серебро чемпионата мира-2022 в прыжках в высоту.

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В статье: Ярослава Магучих
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Источник:
XSport.ua

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