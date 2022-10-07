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Ярослава Магучих попала в список претендентов на звание лучшей легкоатлетки сезона-2022
Пожелаем удачи украинке
Фото: Диалог
Украинка Ярослава Магучих вышла в финал Golden Tracks в номинации за звание лучшей легкоатлетки 2022 года.
Соперницами Магучих будут бегунья на дистанции 400 м Фемке Болта и Нафиссату Тиам, которая в этом сезоне выиграла Евро и планетарное первенство по семиборью.
Напомним, что украинка завоевала золото на чемпионатах Европы-2022 и мира-2022 в помещении, а также выиграла финал Бриллиантовой лиги и взяла серебро чемпионата мира-2022 в прыжках в высоту.
Our three finalists!— European Athletics (@EuroAthletics) October 7, 2022
???????? Femke Bol
???????? Yaroslava Mahuchikh
???????? Nafissatou Thiam
Who will be crowned women’s Athlete of the Year at the Golden Tracks on 22 October? ???? pic.twitter.com/Or6xYx1QQl
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