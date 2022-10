Ярослава Магучих попала в список претендентов на звание лучшей легкоатлетки сезона-2022

Украинка Ярослава Магучих вышла в финал Golden Tracks в номинации за звание лучшей легкоатлетки 2022 года.

Соперницами Магучих будут бегунья на дистанции 400 м Фемке Болта и Нафиссату Тиам, которая в этом сезоне выиграла Евро и планетарное первенство по семиборью.

Напомним, что украинка завоевала золото на чемпионатах Европы-2022 и мира-2022 в помещении, а также выиграла финал Бриллиантовой лиги и взяла серебро чемпионата мира-2022 в прыжках в высоту.

Our three finalists!



???????? Femke Bol

???????? Yaroslava Mahuchikh

???????? Nafissatou Thiam



Who will be crowned women’s Athlete of the Year at the Golden Tracks on 22 October? ???? pic.twitter.com/Or6xYx1QQl