Марина Бех-Романчук: Мой отпуск закончился, и пора сделать шаг к новому сезону. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сообщила своим болельщикам, что готовится к старту нового сезона. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Всем привет. Мой отпуск закончился, и пора сделать шаг к новому сезону. Надеюсь, он встретит меня новыми добрыми эмоциями" – написала она.