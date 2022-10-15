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Марина Бех-Романчук: Мой отпуск закончился, и пора сделать шаг к новому сезону. Фото
Украинка готовится к возвращению
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сообщила своим болельщикам, что готовится к старту нового сезона. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Всем привет. Мой отпуск закончился, и пора сделать шаг к новому сезону. Надеюсь, он встретит меня новыми добрыми эмоциями" – написала она.
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