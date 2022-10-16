Марина Бех-Романчук радует болельщиков нежным воскресным фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка предстала в нежном образе после воскресного утра. Подходящий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее муж Марины показал нежное фото с супругой в Париже.