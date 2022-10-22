Фемке Бол – легкоатлетка года в Европе. Ярослава Магучих – в топ-3

Состоялась церемония награждения лучших легкоатлетов и легкоатлеток Европы в 2022 году. Среди претенденток на награду лучшей легкоатлетки года была и украинка Ярослава Магучих.

Кроме нее в шорт-листе премии были бельгийка Нафи Тиам и нидерландка Фемке Болл. Последняя и получила награду. Примечательно, что все три финалистки раньше признавались лучшими молодыми легкоатлетками в Европе. Магучих получила эту премию в 2019 году, Тиам – в 2016, а Бол – в 2021.

В этом году лучшими молодыми легкоатлетами Европы стали Элина Дженго из Греции и Миколас Алекна из Литвы. Лучшим легкоатлетом года были признаны сразу два спортсмена: Арман Дюплантис из Швеции и Якоб Ингебригтсен из Норвегии.