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Фемке Бол – легкоатлетка года в Европе. Ярослава Магучих – в топ-3

Легкая атлетика
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На награду также претендовала бельгийка Нафи Тиам

Фемке Бол – легкоатлетка года в Европе. Ярослава Магучих – в топ-3

Фото: Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Состоялась церемония награждения лучших легкоатлетов и легкоатлеток Европы в 2022 году. Среди претенденток на награду лучшей легкоатлетки года была и украинка Ярослава Магучих.

Кроме нее в шорт-листе премии были бельгийка Нафи Тиам и нидерландка Фемке Болл. Последняя и получила награду. Примечательно, что все три финалистки раньше признавались лучшими молодыми легкоатлетками в Европе. Магучих получила эту премию в 2019 году, Тиам – в 2016, а Бол – в 2021.

В этом году лучшими молодыми легкоатлетами Европы стали Элина Дженго из Греции и Миколас Алекна из Литвы. Лучшим легкоатлетом года были признаны сразу два спортсмена: Арман Дюплантис из Швеции и Якоб Ингебригтсен из Норвегии.

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В статье: Ярослава Магучих
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