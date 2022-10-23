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Ярослава Магучих показала завораживающие фото с церемонии награждения European Athletics

Легкая атлетика
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Украинка просто неотразима

Ярослава Магучих показала завораживающие фото с церемонии награждения European Athletics

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих показала фото с церемонии награждения, посвященной определению лучшей спортсменки года. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Александр Усик встретился с известным голливудским актером.

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В статье: Ярослава Магучих
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