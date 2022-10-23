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Ярослава Магучих показала завораживающие фото с церемонии награждения European Athletics
Украинка просто неотразима
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих показала фото с церемонии награждения, посвященной определению лучшей спортсменки года. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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