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Марина Бех-Романчук философски-романтично подошла к отключениям света. Фото
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась мнениями относительно веерных отключений электроэнергии. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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