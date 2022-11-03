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Федерация легкой атлетики Кении может получить бан
Всему виной допинговые нарушения
фото - olympics.com
Федерацию легкой атлетики Кении могут отстранить от соревнований. Все из-за допинговых нарушений, пишет AFP.
"Сейчас мы находимся под пристальным наблюдением. Такими темпами мы можем не дотянуть и до нового года. Все идет к тому, что Кения может получить бан и спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях", - заявил представитель кенийской федерации Барнабас Корир.
Отметим, что в 2022 году под допинговые санкции попали 22 кенийца, еще 19 дел находятся на стадии рассмотрения.
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