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Федерация легкой атлетики Кении может получить бан

Легкая атлетика
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Всему виной допинговые нарушения

Федерация легкой атлетики Кении может получить бан

фото - olympics.com

Новина українською

Федерацию легкой атлетики Кении могут отстранить от соревнований. Все из-за допинговых нарушений, пишет AFP.

"Сейчас мы находимся под пристальным наблюдением. Такими темпами мы можем не дотянуть и до нового года. Все идет к тому, что Кения может получить бан и спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях", - заявил представитель кенийской федерации Барнабас Корир.

Отметим, что в 2022 году под допинговые санкции попали 22 кенийца, еще 19 дел находятся на стадии рассмотрения.

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Источник:
XSport.ua

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