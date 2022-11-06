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Бегуны из Кении победили на Нью-Йоркском марафоне

Легкая атлетика
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Атлеты из этой страны второй год подряд побеждают на соревновании

Бегуны из Кении победили на Нью-Йоркском марафоне

Фото: TODAY

UA-Футбол
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Завершился ежегодный Нью-Йоркский марафон. Победительницей забега среди женщин стала представительница Кении Шарон Локеди. В мужском соревновании также одержал победу представитель этой африканской страны – Эванс Чебет.

Примечательно, что атлеты из Кении уже второй год подряд забирают оба подиума. В прошлом году женский забег выиграла Перес Джепчирчир. Мужской – Альберт Корир. Кения лидирует по количеству победителей в обоих категориях, превосходя даже США, страну-хозяйку марафона.

Примечательно, что бразильский бегун Даниэль До Насименто, лидировавший на протяжении всей гонки, остановился на отметке в 21 милю. Температура воздуха на марафоне (23 градуса Цельсия) была самой жаркой с 1986 года.

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В статье: марафон
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