Бегуны из Кении победили на Нью-Йоркском марафоне

Завершился ежегодный Нью-Йоркский марафон. Победительницей забега среди женщин стала представительница Кении Шарон Локеди. В мужском соревновании также одержал победу представитель этой африканской страны – Эванс Чебет.

Примечательно, что атлеты из Кении уже второй год подряд забирают оба подиума. В прошлом году женский забег выиграла Перес Джепчирчир. Мужской – Альберт Корир. Кения лидирует по количеству победителей в обоих категориях, превосходя даже США, страну-хозяйку марафона.

Примечательно, что бразильский бегун Даниэль До Насименто, лидировавший на протяжении всей гонки, остановился на отметке в 21 милю. Температура воздуха на марафоне (23 градуса Цельсия) была самой жаркой с 1986 года.