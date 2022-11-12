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Андрей Проценко: Херсонцы ждали освобождения, спасибо ВСУ
Все будет Украина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет, херсонец, бронзовый призер чемпионата мира Андрей Проценко прокомментировал освобождения Силами обороны Украины города Херсона. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Наконец-то. Не во сне, а наяву. Мой родной город стал свободным. Херсон.
Спасибо Вооруженным силам Украины.
Благодарю всех наших героев, которые сделали это возможным. Мы будем всегда помнить, какой ценой вы боретесь за свободу – это жизнь наших воинов. Вечная слава им.
Херсонцы ждали освобождения. Сохраняя украинскую символику при всех угрозах и издевательствах оккупантов. Они верили в Украину.
Хотел бы выразить благодарность всем журналистам, спортсменам, спортивным деятелям и неравнодушным со всего мира, кто помогал мне рассказать о войне, охватившей мою родину.
Горжусь тем, что я УКРАИНЕЦ.
Слава Украине! Героям слава" – написал он.
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