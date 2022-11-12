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Андрей Проценко: Херсонцы ждали освобождения, спасибо ВСУ

Легкая атлетика
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Все будет Украина

Андрей Проценко: Херсонцы ждали освобождения, спасибо ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет, херсонец, бронзовый призер чемпионата мира Андрей Проценко прокомментировал освобождения Силами обороны Украины города Херсона. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Наконец-то. Не во сне, а наяву. Мой родной город стал свободным. Херсон.

Спасибо Вооруженным силам Украины.

Благодарю всех наших героев, которые сделали это возможным. Мы будем всегда помнить, какой ценой вы боретесь за свободу – это жизнь наших воинов. Вечная слава им.

Херсонцы ждали освобождения. Сохраняя украинскую символику при всех угрозах и издевательствах оккупантов. Они верили в Украину.

Хотел бы выразить благодарность всем журналистам, спортсменам, спортивным деятелям и неравнодушным со всего мира, кто помогал мне рассказать о войне, охватившей мою родину.

Горжусь тем, что я УКРАИНЕЦ.

Слава Украине! Героям слава" – написал он.

Как херсонцы празднуют освобождение города

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В статье: Андрей Проценко
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