Андрей Проценко: Херсонцы ждали освобождения, спасибо ВСУ

Украинский легкоатлет, херсонец, бронзовый призер чемпионата мира Андрей Проценко прокомментировал освобождения Силами обороны Украины города Херсона. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Наконец-то. Не во сне, а наяву. Мой родной город стал свободным. Херсон.

Спасибо Вооруженным силам Украины.

Благодарю всех наших героев, которые сделали это возможным. Мы будем всегда помнить, какой ценой вы боретесь за свободу – это жизнь наших воинов. Вечная слава им.

Херсонцы ждали освобождения. Сохраняя украинскую символику при всех угрозах и издевательствах оккупантов. Они верили в Украину.

Хотел бы выразить благодарность всем журналистам, спортсменам, спортивным деятелям и неравнодушным со всего мира, кто помогал мне рассказать о войне, охватившей мою родину.

Горжусь тем, что я УКРАИНЕЦ.

Слава Украине! Героям слава" – написал он.