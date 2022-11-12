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Марина Бех-Романчук показала волшебную вечернюю тренировку. Видео
Природа вдохновляет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка вечером провела тренировку на фоне невероятной красоты захода Солнца. Видео украинка опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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