Марина Бех-Романчук снова удивляет поклонников пылким фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает удивлять своих поклонников горячими фото. Новый снимок с летним оттенком наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина показала тренировку на фоне хорошей природы.