Ярослава Магучих: Тренировочная неделя завершена. Фото

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих продолжает готовиться к следующему сезону. Наша спортсменка проводит тренировочный лагерь в Португалии. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук желала всем хорошего дня.