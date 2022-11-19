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Ярослава Магучих: Тренировочная неделя завершена. Фото
Украинка готовится к сезону
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих продолжает готовиться к следующему сезону. Наша спортсменка проводит тренировочный лагерь в Португалии. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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