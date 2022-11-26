Марина Бех-Романчук проводит тренировку на природе. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к следующему сезону. В этот раз наша соотечественница провела тренировку на открытом воздухе. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Юлия Левченко поделилась фото по тренировке.