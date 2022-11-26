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Марина Бех-Романчук проводит тренировку на природе. Фото
Готовится к сезону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает подготовку к следующему сезону. В этот раз наша соотечественница провела тренировку на открытом воздухе. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Юлия Левченко
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