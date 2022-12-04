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Марина Бех-Романчук: Я горжусь украинцами. Фото
Мы гордимся такими спортсменами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, что гордится своими соотечественниками и нашим государством. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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