Марина Бех-Романчук: Время для последней тренировки недели. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы Марина Бех-Романчук, продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка тренируется даже в выходной день. Соответствующее фото Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее сборная Украины по плаванию объявила состав на чемпионат мира-2022 в Мельбурне (Австралия).