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Марина Бех-Романчук: Время для последней тренировки недели. Фото
Украинка работает без остановки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы Марина Бех-Романчук, продолжает подготовку к следующему сезону. Наша спортсменка тренируется даже в выходной день. Соответствующее фото Марина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее сборная Украины по плаванию
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