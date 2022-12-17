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Марина Бех-Романчук: Я мечтаю о мирном небе над моим домом. Фото

Легкая атлетика
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Мы все об этом мечтаем

Марина Бех-Романчук: Я мечтаю о мирном небе над моим домом. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о своей мечте. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Я мечтаю о мирном небе над моим домом.

Мечтаю о своих любимых днях, когда самолет со сборов или соревнований приземлялся в Борисполе и по дороге к родному Хмельницкому я наслаждалась красотой Украины

Мечтаю о том, что казалось обычным и иногда утомляло, но было таким родным и невероятным!

Я верю и знаю, что впереди еще прекраснее жизнь и что совсем скоро я сделаю пост о том, как я счастлива прилететь самолетом в Украину! Тем временем мы в силах сделать все возможное для Победы и своей новой жизни" – написала она.

Марина Бех-Романчук: Я мечтаю о мирном небе над моим домом. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид прорекламировала новую линию одежды.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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