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Марина Бех-Романчук: Я мечтаю о мирном небе над моим домом. Фото
Мы все об этом мечтаем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о своей мечте. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Я мечтаю о мирном небе над моим домом.
Мечтаю о своих любимых днях, когда самолет со сборов или соревнований приземлялся в Борисполе и по дороге к родному Хмельницкому я наслаждалась красотой Украины
Мечтаю о том, что казалось обычным и иногда утомляло, но было таким родным и невероятным!
Я верю и знаю, что впереди еще прекраснее жизнь и что совсем скоро я сделаю пост о том, как я счастлива прилететь самолетом в Украину! Тем временем мы в силах сделать все возможное для Победы и своей новой жизни" – написала она.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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