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Россиянку лишили золота Олимпиады-2012

Легкая атлетика
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Россиянку лишили золота Олимпиады-2012

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Олимпийскую чемпионку в беге на 400 метров с барьерами Наталью Антюх лишили золота Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил.

Данное решение в отношении российской легкоатлетки вынес сегодня Международный олимпийский комитет (МОК). Спортсменка не будет подавать апелляцию. Теперь золотая медаль должна перейти к американке Лашиндк Демус.

Напомним, Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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Источник:
Sport.ua

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