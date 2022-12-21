Россиянку лишили золота Олимпиады-2012

Олимпийскую чемпионку в беге на 400 метров с барьерами Наталью Антюх лишили золота Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил.

Данное решение в отношении российской легкоатлетки вынес сегодня Международный олимпийский комитет (МОК). Спортсменка не будет подавать апелляцию. Теперь золотая медаль должна перейти к американке Лашиндк Демус.

Напомним, Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.