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Россиянку лишили золота Олимпиады-2012
Отличная новость
Олимпийскую чемпионку в беге на 400 метров с барьерами Наталью Антюх лишили золота Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил.
Данное решение в отношении российской легкоатлетки вынес сегодня Международный олимпийский комитет (МОК). Спортсменка не будет подавать апелляцию. Теперь золотая медаль должна перейти к американке Лашиндк Демус.
Напомним, Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Источник:Sport.ua
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