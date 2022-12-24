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Марина Бех-Романчук: Ворвалась в зимнее настроение. Фото
Прекрасная зима
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими подписчиками новыми фото. Наша спортсменка ворвалась в зимнюю атмосферу. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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