Марина Бех-Романчук: Ворвалась в зимнее настроение. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими подписчиками новыми фото. Наша спортсменка ворвалась в зимнюю атмосферу. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Александр Усик передал 13 миллионов гривен не благотворительность.