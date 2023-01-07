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Марина Бех-Романчук: Делай сегодня и мечтай о будущем. Фото

Легкая атлетика
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Украинка мотивирует

Марина Бех-Романчук: Делай сегодня и мечтай о будущем. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка на своей странице в Instagram разместила мотивационный пост.

Напомним, что ранее Марта Костюк проиграла в квалификации Аделаиды 2.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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