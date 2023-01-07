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Марина Бех-Романчук: Делай сегодня и мечтай о будущем. Фото
Украинка мотивирует
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка на своей странице в Instagram разместила мотивационный пост.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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